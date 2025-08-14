كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 14-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3047 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3917 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4570 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5223 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 36560 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 52230 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162435 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 261150 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.12% إلى نحو 3360 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.