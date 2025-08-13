إعلان

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

06:59 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

سعر الذهب

background

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 13-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3053 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3925 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4580 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5234 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36640 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 52340 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162777 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 261700 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44% إلى نحو 3363 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

