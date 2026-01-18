إعلان

عز يرتفع بأكثر من 1269 جنيها.. زيادة جديدة في أسعار الحديد اليوم

كتب : أحمد الخطيب

10:39 ص 18/01/2026

أسعار الحديد والأسمنت

ارتفع أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد 18-1-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36888.33 جنيه، بتراجع 1788.33 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37729.5 جنيهًا، بزيادة 1279.5 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3902.5 جنيه، بتراجع 205.83 جنيه.

