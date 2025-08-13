كتبت –أمنية عاصم:

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر يونيو 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 640.1 مليار جنيه.

وبحسب البيان المرسل من الهيئة، يتم تقسيم إجمالي التمويلات الممنوحة على النحو التالي ( 334.8 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و 52.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و 84.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، 49.2 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و38.1 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، و 59 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و 22.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.)

وتابع البيان، أن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بلغت 3.7 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو 2025.

وأضاف البيان، أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 84.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في نهاية يونيو لعام 2025 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 56.8 مليار جنيه

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 32.3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 24.5 مليار جنيه في شهر يونيو 2025؛ وفق البيان.

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 29 مليار جنيه في نهاية يونيو 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 14 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 15 مليار جنيه، وسجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 13.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.





