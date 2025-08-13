بيكو مصر تخفض أسعار أجهزتها المنزلية 20%

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة بيكو مصر للأجهزة المنزلية تخفيض أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 20% في مختلف معارضها ومنافذ بيعها المعتمدة بجميع محافظات الجمهورية، في إطار المبادرة الوطنية لخفض أسعار السلع ودعم جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.



وقال أوميت جونيل، المدير العام لـ"بيكو مصر" والمدير الإقليمي لبيكو شمال إفريقيا، في بيان لها اليوم، إن هذه التخفيضات تسري خلال الفترة المقبلة مع التزام الشركة بضمان الجودة وتوفير أحدث التقنيات في الأجهزة المنزلية للمستهلك المصري.



وتعزز بيكو مصر مكانتها في السوق المحلي عبر مصنعها الجديد الذي يُعد أول مركز تصنيع لبيكو في البلاد وواحدًا من أكبر استثمارات الشركة في المنطقة، وفق بيان الشركة اليوم.