تعرف على تكلفة تحويل أموالك من محفظة لأخرى لدى شركات المحمول الأربع

مع انتشار المحافظ الإلكترونية في عصرنا الحالي، أصبحت عملية تحويل الأموال سهلة وسريعة، وتتم بضغطة زر واحدة.

ومع تزايد الاعتماد علي المحافظ في تحويل الأموال وسداد الفواتير وإجراء عمليات الدفع المختلفة، أصبح من المهم التعرف على رسوم التحويل التي تحددها شركات المحمول.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية رسوم التحويل من محفظة إلى أخرى لدى شركات المحمول الأربعة "فودافون، وإي آند، ووي، وارونج":

فودافون كاش

رسوم التحويل لمحفظة فودافون كاش

رسوم التحويل لأي محفظة أخرى: 0.5% من المبلغ "حد أدنى 1 جنيه، وحد أقصى 15 جنيه".

أول عملية تحويل كل شهر مجانًا إذا كانت أقل من 2000 جنيه.

إي آند موني

رسوم التحويل لمحفظة إي آند موني

رسوم التحويل لأي محفظة أخرى: 0.5% من المبلغ "حد أقصى 15 جنيه".

أول عملية تحويل شهريًا مجانًا إذا كانت أقل من 2000 جنيه.

وي باي

رسوم التحويل لمحفظة WE Pay: 1 جنيه كحد أقصى.

رسوم التحويل لأي محفظة إلكترونية أخرى: 0.5% من المبلغ "حد أدنى 1 جنيه، وحد أقصى 15 جنيه".

أول عملية تحويل شهريًا مجانًا إذا كانت أقل من 2000 جنيه.

اورنج كاش

رسوم التحويل لمحافظ اورنج كاش: 1 جنيه.

رسوم التحويل لأي محفظة أخرى: 0.5% من المبلغ "حد أقصى 15 جنيه".

أول عملية تحويل كل شهر مجانًا إذا كانت أقل من 2000 جنيه.

