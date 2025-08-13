أرباح "فاليو" تقفز 64% خلال النصف الأول من 2025

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت يو للتمويل الاستهلاكي " فاليو" عن ارتفع صافي الربح إلى 341 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، بنمو قدره 64%، فيما بلغ إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 2.6 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 94% على أساس سنوي؛ وهو دليل واضح على قدرة فاليو على التوسع بشكل مربح وفعال.

ووفق الإفصاح المرسل للبورصة، فإن الزيادة جاءت في الإيرادات مدفوعًا بالنمو القوي في الإيرادات المعتمدة على الفوائد، والتي تشمل الفوائد من التمويل الاستهلاكي بقيمة 824 مليون جنيه ومكاسب التوريق بقيمة 910 مليون جنيه ، بالإضافة إلى ارتفاع خصومات التجار إلى 530 مليون جنيه.

وتابعت الشركة، أن صافي الإيرادات للفترة بلغت 1.28 مليار جنيه، بزيادة قدرها 73% مقارنة بـ 740 مليون جنيه المسجلة في النصف الأول من عام 2024.

وبررت الشركة، تحقيق هذا النمو في صافي الإيرادات رغم ارتفاع تكاليف التمويل، حيث استوعب النصف الأول من عام 2025 بالكامل أثر رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024 - وهو ما أثر جزئيًا فقط على الفترة المقارنة، مع ملاحظة حدوث خفض طفيف بمقدار 225 نقطة في أبريل 2025 ، تبعه خفض إضافي بمقدار 100 نقطة في مايو.

وبلغ إجمالي المحفظة القائمة (بما في ذلك المحفظة المورقة) 11.4 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2025 بزيادة قدرها 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعًا بالنمو القوي في الإصدارات؛ وفق الإفصاح.

وتأسست يو للتمويل الاستهلاكي - فاليو (U Consumer Finance - Valu) هي منصة تكنولوجيا مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشمل خدماتها تمويل الأجهزة المنزلية، الأزياء، التعليم، الصحة، الطاقة، والرحلات، إلى جانب حلول استثمارية، وبرامج ادخار واسترداد نقدي.