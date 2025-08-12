إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 12 أغسطس 2025

03:27 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

سعر الذهب

كتبت- آية محمد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 5189 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5246 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4590 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3934 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 36720 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
