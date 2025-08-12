كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع فريق عمل بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج "EUG"، لمتابعة جهود جذب الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج، في إطار دور البوابة كمنصة استثمارية للوزارة في هذا المجال .

ووفق بيان الوزارة اليوم يأتي الاجتماع في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة، الهادف إلى تسريع أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي، لتلبية احتياجات المواطنين، وحضر الاجتماع سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، ومحمد رضوان، نائب رئيس شركة جنوب الوادي القابضة ومدير البوابة، والجيوفيزيائي كلاوديو ليوني مدير المشروع من شركة شلمبرجير العالمية.

وأكد بدوي على أهمية الدور المحوري لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) كمنصة رقمية لعرض الفرص الاستثمارية والبيانات وتوظيف أحدث التقنيات ووسائل الدعم الفني والدراسات بما يُدعم ويُعجل بعملية اتخاذ القرار الاستثماري لدى المستثمرين في مجال الاستكشاف والإنتاج، ووجه الوزير بتحديث الخريطة الاستثمارية باستمرار لإضافة فرص جديدة.

واستعرض محمد رضوان قصة نجاح البوابة منذ إطلاقها في فبراير 2021 بالشراكة مع شركة شلمبرجير العالمية، موضحاً أن عدد الشركات الأعضاء بلغ 47 شركة، وأن الاستثمارات التي ساهمت البوابة في جذبها تجاوزت 1.2 مليار دولار كحد أدني، وذلك لحفر 127 بئراً في 51 منطقة، واستعرض أيضاً جهود فريق العمل في دعم قرارات المستثمرين .

كما عرض الجيوفيزيائي كلاوديو ليوني رؤية شركة شلمبرجير لتعزيز استثماراتها في تطوير البوابة وبنيتها التحتية ودعمها بأحدث التقنيات.