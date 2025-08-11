إعلان

وزير البترول يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مجمع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات

07:36 م الإثنين 11 أغسطس 2025

كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مجمع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات المقرر إقامته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، بحضور اللواء مجدي أنور رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورؤساء شركات قطاع البترول المساهمة في المشروع الذي يقام باستثمارات مصرية خالصة .

و أكد الوزير أن المجمع يعد واحداً من أهم المشروعات الداعمة للإقتصاد المصري لما يمثله من قيمة اقتصادية كبري من خلال زيادة الإنتاج المحلي ، وإحلال الواردات بما يسهم في توفير جانب هام من الفاتورة الاستيرادية وتعظيم القيمة المضافة من خام البترول وتحويله لمنتجات كانت تُستورد من الخارج ، وتحقيق عوائد اقتصادية مهمة للدولة والمستثمرين ، لافتاً إلى أنه يأتي ضمن مشروعات المحور الثاني في استراتيجية الوزارة والمعني بتطوير صناعة البتروكيماويات والتكرير .

وأوضح الوزير أن المتابعة الدورية للمشروع مع مساهميه تهدف الى دفع العمل على تنفيذه في ضوء اهميته الاقتصادية مؤكدا أن المشروع يحظي بدعم رئاسي و حكومي .

واستعرض محمد السعداوى العضو المنتدب التنفيذي لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات ، الموقف التنفيذي للمشروع الذي يقام على مرحلتين، موضحاً أن ان المرحلة الاولى تتضمن تحويل خام البترول الى منتجات بتروكيماوية ، تشمل البولي ايثيلين والبولي بروبيلين بقيمة مضافة تبلغ 700 مليون دولار سنوياً ، وتشمل المرحلة الثانية إضافة إنتاج البولي استر إلي منتجات المشروع .

و أضاف أنه جار انجاز التصميمات الهندسية والتفصيلية للمشروع تمهيدا للتنفيذ وذلك عقب توقيع العقود في ابريل الماضي مع تحالف صيني مصري يضم مؤسسة CNCEC الصينية المقاول العام و شركتي انبي وبتروجت.

