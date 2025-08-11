إعلان

تفاصيل قرار تعديل رسوم السحب من "فودافون كاش"

06:54 م الإثنين 11 أغسطس 2025

تعديل رسوم السحب

كتبت- آية محمد:

أرسلت شركة "فودافون" اليوم رسائل نصية لعملائها تعلن فيها تعديل رسوم السحب النقدي من خدمة "فودافون كاش".

وبحسب النظام الجديد، أصبحت الرسوم ثابتة بقيمة 5 جنيهات على عملية السحب، وذلك حتى حد أقصى 5 آلاف جنيه شهريًا، بدلًا من احتساب 1% من إجمالي المبلغ المسحوب كما كان معمولًا به في السابق.

وأوضحت الشركة أنه في حال تجاوز إجمالي السحوبات الشهرية حاجز 5 آلاف جنيه، سيتم احتساب رسوم بنسبة 1% على المبالغ الزائدة.

وجاء نص الرسالة التي أرسلتها الشركة للعملاء كالتالي: "رسوم السحب بقت 5 جنيه بدل 1% وتقدر تسحب لحد 5000 جنيه شهريًا من محفظتك برسوم ثابتة من أي مكان، كلم #999*9* واشترك دلوقتي".

ويعني هذا القرار أن عميل فودافون كاش سيستفيد برسوم السحب الجديدة على السحب النقدي بحد أقصى 5 آلاف جنيه شهريا على أن يتم خصم 1% بعد تجاوز هذا الحد.

كيف يتم احتساب رسوم السحب من "فودافون كاش" باستخدام ماكينات الصراف الآلي بعد القرار؟

سحب ألف جنيه: هبطت إلى 5 جنيهات بدلا من 10 جنيهات قبل القرار.

سحب 2000 جنيه: أصبحت 5 جنيهات بدلا من 20 جنيها قبل القرار.

سحب 3000 ألف جنيه: أصبحت 5 جنيهات بدلا من 30 جنيها قبل القرار.

سحب 4000 آلاف جنيه: سيتم خصم 5 جنيهات بدلا من 40 جنيها قبل القرار.

سحب 5000 آلاف جنيه: سيتم خصم 5 جنيهات بدلا من 5 آلاف جنيه قبل القرار.

كما تطبق رسوم السحب 5 جنيهات على المبالغ الصغيرة مثل 50 جنيها و100 جنيها وخلافه.

وبعد تجاوز العميل الحد الأقصى 5 آلاف جنيه المسموح له شهريا يتم احتساب عمولة 1% من إجمالي السحبة.

رسوم سحب فودافون فودافون كاش سحب فودافون كاش
