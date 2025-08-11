"سوديك" تطالب بإيقاف التعامل على أسهمها من جلسة الأربعاء لهذا السبب

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، طلبها للبورصة المصرية بإيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتبارًا من جلسة تداول الأربعاء المقبل، في ضوء اندماج 7 شركات بهاحتى موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية علي قيد اسهم زيادة رأس المال المصدر الناتجة عن الاندماج وتعديل بيانات الشركة علي قاعدة البيانات.

وبحسب البيان المرسل من الشركة، فإن سوديك تقدمت بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 2.8 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، ومستندات قيد أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 1.42 مليار جنيه إلى 5.15 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.73 مليار جنيه والزيادة ناتجة عن دمج كلًا من الشركات التالية:

شهدت شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري قبل شهرين دمج 7 شركات بها هي" (1) غير مقيدة بجدول البورصة، شركة سوديك بوليجون للاستثمار العقاري "مندمجة" (2)غير مقيدة بجدول البورصة، شركة سوريل للاستثمار العقاري "مندمجة" (3) غير مقيدة بجدول البورصة -شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية - سوريل "مندمجة" (4) غير مقيدة بجدول البورصة، وشركة طابروك للتعمير"مندمجة" (5) غير مقيدة بجدول البورصة، شركة لاميزون للاستثمار العقاري "مندمجة" (6)غير مقيدة بجدول البورصة، شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية "مندمجة" (7) غير مقيدة بجدول البورصة، في شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك (شركة دامجة – مقيدة بجدول البورصة)"