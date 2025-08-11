إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض الدواجن والذهب

02:21 م الإثنين 11 أغسطس 2025

خريطة الأسعار

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والأسمنت، والبطاطس، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ينخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الكابوريا .. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الدقيق والسكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

هبوط سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

