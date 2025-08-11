خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض الدواجن والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والأسمنت، والبطاطس، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ينخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

