قرع جرس تداول "أرابيا إنفستمنتس هولدنج" بعد تقسيمها إلى كيانين مستقلين

كتبت- أمنية عاصم:

شارك أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية في فعالية "قرع الجرس" التي نظمتها البورصة احتفالًا بإتمام عملية انقسام شركة "أرابيا إنفستمنتس هولدنج" إلى كيانين مستقلين وبدء التداول على أسهم كل منهما. اليوم الاثنين، بحضور هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، وبمشاركة قيادات شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج وشركة أرابيا للاستثمار والتنمية.

وأوضح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في بيان للبورصة اليوم، أن البورصة المصرية لا تدخر وسعًا للعمل على تبسيط الإجراءات مع تعزيز ممارسات الحوكمة ورفع الكفاءة المعلوماتية للسوق وتهيئة بيئة جاذبة للمزيد من الطروحات وقيد الشركات الجديدة.

وأشار الشيخ، إلى أهمية العمل على تعزيز جودة الأوراق المالية بالبورصة، بما ينعكس إيجابًا على قوة واستقرار وسلامة السوق.

واختتم الشيخ كلمته، إن البورصة تولي أولوية قصوى لتشجيع الشركات الوافدة الجديدة وتنويع القطاعات بما يعزز من جاذبية السوق المصري ويوسع قاعدة المستثمرين.

وبحسب البيان، قد أتمت الشركة عملية الانقسام الأفقي وبدء التداول على السهم يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس 2025

تفاصيل الانقسام والتداول:

(الشركة القاسمة (أرابيا إنفستمنتس هولدنج :

النشاط: الاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي (التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، التخصيم، التوريق).

إجمالي رأس المال: 296,044,452.62 جنيه

(الشركة المنقسمة (أرابيا للاستثمار والتنمية :

النشاط: المشروعات الكهروميكانيكية، الصناعات الكهربائية، إنتاج الطوب والبلاط.

رأس المال: 171,394,156.78 جنيه