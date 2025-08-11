إعلان

قرع جرس تداول "أرابيا إنفستمنتس هولدنج" بعد تقسيمها إلى كيانين مستقلين

02:15 م الإثنين 11 أغسطس 2025

البورصة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

شارك أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية في فعالية "قرع الجرس" التي نظمتها البورصة احتفالًا بإتمام عملية انقسام شركة "أرابيا إنفستمنتس هولدنج" إلى كيانين مستقلين وبدء التداول على أسهم كل منهما. اليوم الاثنين، بحضور هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، وبمشاركة قيادات شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج وشركة أرابيا للاستثمار والتنمية.

وأوضح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في بيان للبورصة اليوم، أن البورصة المصرية لا تدخر وسعًا للعمل على تبسيط الإجراءات مع تعزيز ممارسات الحوكمة ورفع الكفاءة المعلوماتية للسوق وتهيئة بيئة جاذبة للمزيد من الطروحات وقيد الشركات الجديدة.

وأشار الشيخ، إلى أهمية العمل على تعزيز جودة الأوراق المالية بالبورصة، بما ينعكس إيجابًا على قوة واستقرار وسلامة السوق.

واختتم الشيخ كلمته، إن البورصة تولي أولوية قصوى لتشجيع الشركات الوافدة الجديدة وتنويع القطاعات بما يعزز من جاذبية السوق المصري ويوسع قاعدة المستثمرين.

وبحسب البيان، قد أتمت الشركة عملية الانقسام الأفقي وبدء التداول على السهم يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس 2025

تفاصيل الانقسام والتداول:

(الشركة القاسمة (أرابيا إنفستمنتس هولدنج :

النشاط: الاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي (التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، التخصيم، التوريق).

إجمالي رأس المال: 296,044,452.62 جنيه

(الشركة المنقسمة (أرابيا للاستثمار والتنمية :

النشاط: المشروعات الكهروميكانيكية، الصناعات الكهربائية، إنتاج الطوب والبلاط.

رأس المال: 171,394,156.78 جنيه

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة أرابيا إنفستمنتس هولدنج أسهم أحمد الشيخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هجوم إسرائيلي على محمد صلاح بعد تعليقه على استشهاد "بيليه فلسطين"
من الشهر القادم.. زيادة جديدة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء -تفاصيل
تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن