إعلان

تراجع أرباح "عبور لاند" 8.4% خلال أول 6 أشهر من 2025

12:36 م الإثنين 11 أغسطس 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت عبور لاند للصناعات الغذائية عن تراجع 8.4% أرباحها بنسبة خلال أول 6 أشهر لتسجل 387.1 مليون جنيه مقارنة بـ 422.91 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ وفقًا للقوائم المالية المجمعة.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، سجلت مبيعات الشركة زيادة 32% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 5.05 مليار جنيه مقارنة بـ 3.83 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأسست شركة عبور لاند للصناعات الغذائية عام 1997. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2016. ومتخصصة في إنتاج ومعالجة وتعبئة وتوزيع جميع أنواع الجبن الأبيض والدهون النباتية والألبان والعصائر بنكهات متنوعة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

عبور لاند للصناعات الغذائية البورصة المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هجوم إسرائيلي على محمد صلاح بعد تعليقه على استشهاد "بيليه فلسطين"
من الشهر القادم.. زيادة جديدة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء -تفاصيل
تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن