تراجع أرباح "عبور لاند" 8.4% خلال أول 6 أشهر من 2025

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت عبور لاند للصناعات الغذائية عن تراجع 8.4% أرباحها بنسبة خلال أول 6 أشهر لتسجل 387.1 مليون جنيه مقارنة بـ 422.91 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ وفقًا للقوائم المالية المجمعة.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، سجلت مبيعات الشركة زيادة 32% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 5.05 مليار جنيه مقارنة بـ 3.83 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأسست شركة عبور لاند للصناعات الغذائية عام 1997. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2016. ومتخصصة في إنتاج ومعالجة وتعبئة وتوزيع جميع أنواع الجبن الأبيض والدهون النباتية والألبان والعصائر بنكهات متنوعة.