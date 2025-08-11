كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الفول، والدقيق، والسكر، والعدس، والزيت، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-8-2025، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والأرز، والجبن الأبيض، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.13 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.52 جنيه، بتراجع 3.76 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.53 جنيه، بتراجع 1.55 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 88.9 جنيه، بتراجع 7.96 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.71 جنيه، بتراجع 1.49 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.68 جنيه، بتراجع 73 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 60.10 جنيه، بتراجع 10.33 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.35 جنيه، بتراجع 24 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 109.08 جنيه، بتراجع 2.94 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 404.98 جنيه، بزيادة 30.2 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.99 جنيه، بتراجع 95 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.69 جنيه، بزيادة 1.87 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.02 جنيه، بتراجع 5.3 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 132.94 جنيه، بزيادة 16.39 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 272.12 جنيه، بتراجع 9.21 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.44 جنيه، بزيادة 23 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 100.11 جنيه، بتراجع 10.51 جنيه.