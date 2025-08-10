كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والكوسة، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الأحد 10-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و6 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و11.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا بزيادة 1.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 17 و23 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 27 و37 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و20 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و38 جنيهًا.