كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 1-8-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3016 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3878 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 4525 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5171 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 36200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 51710 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 160818 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 258550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.85% إلى نحو 3350 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.