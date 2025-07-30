سعر الذهب يتراجع في مصر بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 30-7-2025

كتب- أحمد والي:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 30-7-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3033 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3900 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 4550 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5200 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 36400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52 ألف جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 161720 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 260 ألف جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.71% إلى نحو 3303 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.