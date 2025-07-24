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بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل طائرتي هليكوبتر للمشاركة في إخماد حرائق غابات قبرص

06:52 م الخميس 24 يوليو 2025

مصر ترسل طائرتي هليكوبتر للمشاركة في إخماد حرائق غ

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كتبت- دينا كرم:

أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات صباح اليوم بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لدولة قبرص، للمساهمة في جهود إخماد حرائق الغابات بمدينة ليماسول.

وفق بيان وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم، فأن ذلك جاءخلال زيارته الرسمية إلى قبرص.

وأوضح الوزير أنه جري إرسال طائرتي هليكوبتر متخصصتين من مصر، وصلتا بالفعل في نفس اليوم الساعة الرابعة عصرا إلى قبرص للمشاركة في عمليات الإطفاء، وذلك في باكورة المساعدات المقدمة في مواجهة هذا الظرف .

و حرص بدوي، على زيارة موقع الحرائق التي اندلعت بالقرب من مدينة ليماسول الساحلية بجنوب قبرص، وذلك في أعقاب الحادث المؤسف الذي أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من المدنيين، وإجلاء سكان عدة مناطق قريبة من موقع الحريق.

وقدم خلال الزيارة التعازي والمواساة باسم الحكومة المصرية إلى نظيره القبرصي جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة، وإلى الشعب القبرصي، مؤكدًا استعداد مصر الشريك الاستراتيجي لدولة قبرص لتقديم كل ما يلزم من دعم فني ولوجستي.

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