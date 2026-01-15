إعلان

وزير البترول: إطلاق بوابة رقمية للتعدين قريبا

كتب : أحمد الخطيب

12:54 م 15/01/2026

كريم بدوي

أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرب إطلاق بوابة رقمية للتعدين تتيح البيانات الجيولوجية والمناطق الواعدة والتراخيص وخدمات التقديم الإلكتروني، موضحًا أن مصر تطرح أمام المستثمرين فرصًا استثمارية منخفضة المخاطر وعالية العائد في قطاع التعدين.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير جلسة الترويج للاستثمار في قطاع التعدين المصري ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث استعرض الإصلاحات والمحفزات التي تنفذها الدولة، إلى جانب فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات العالمية، وفق بيان الوزارة اليوم.

وأوضح بدوي أن الوزارة عملت خلال عام ونصف على تحديث السياسات المنظمة لقطاع التعدين وتعديل التشريعات، مشيرًا إلى أن الخطوة الأهم تمثلت في توحيد جهة إصدار التراخيص من خلال إنشاء هيئة مستقلة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بما يسهم في اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

وأضاف أن مصر تنفذ برنامج مسح جوي واسع النطاق يغطي المناطق التعدينية، بهدف تقليل مخاطر المراحل الأولى للاستكشاف وتوفير أهداف استثمارية جاهزة، لافتًا إلى أن نتائج هذا المسح ستسهم في توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المطروحة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير أن مصر طبقت خلال عامي 2024 و2025 إصلاحات تشريعية ومالية موجهة للمستثمرين وفق أفضل الممارسات العالمية وبناءً على الحوار معهم، شملت تحديث نماذج الاتفاقيات، وتيسير إجراءات التراخيص، وإدخال حوافز وإعفاءات تقلل الأعباء الإدارية وتكلفة المراحل الأولى للعمل.

ودعا بدوي المستثمرين إلى الاستفادة من البيانات الجيولوجية المتاحة عن مصر، والتواصل مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية للتعرف على فرص استثمار منخفضة المخاطر وعالية العائد، مشددًا على أهمية التوسع في الصناعات التعدينية المكملة وصناعات القيمة المضافة بدلًا من تصدير الخامات خامًا.

كريم بدوي وزير البترول بوابة رقمية للتعدين

