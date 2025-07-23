كتبت- أمنية عاصم:



انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23-7-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم



سعر الريال السعودي: 13.02 جنيه للشراء، و 13.09 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.33 جنيه للشراء، و13.37 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 128.68جنيه للشراء، و130.29 جنيه للبيع، بتراجع 47 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.44 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش ، و13.47 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 68.63 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و69.37 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 159.98 جنيه للشراء، بتراجع 48 قرشًا، و161.04 جنيه للبيع، بتراجع 49 قرشًا.





