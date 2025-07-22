شيمي: الحكومة تقترب من طرح أول سيارة كهربائية محلية خلال العام الحالي

كتبت-أمنية عاصم؛

كشف محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام استكمال الاستعدادات لطرح أول سيارة كهربائية في السوق المصري خلال 2025، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى وسائل نقل نظيفة ومستدامة.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي للوزير إلى أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له موضحا أن مشروع السيارة الكهربائية في مصر يعتمد على عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها ثقة المواطن في جودة المنتج وقدرته على الاعتماد عليه، إلى جانب عدم التسبب في مشكلات تشغيلية، وتوفير خدمات ما بعد البيع تشمل الصيانة والدعم الفني.

وأوضح الوزير أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير البنية التحتية اللازمة لهذا التحول، من خلال ضبط أسعار شحن الكهرباء، وتشجيع شركات القطاع الخاص على إنشاء محطات شحن متعددة.

وأضاف أن التجربة المصرية تستفيد من النماذج العالمية في هذا المجال، مؤكدًا أن الحكومة لا تبدأ من الصفر بل تبني على ما تم إنجازه في الدول المتقدمة.