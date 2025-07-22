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منها الدينار الكويتي.. انخفاض أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

10:48 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025

الدينار الكويتي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22-7-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.07 جنيه للشراء، و 13.14 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.38 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.15 جنيه للشراء، بتراجع 32 قرشًا، و130.76 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.48 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 68.88 جنيه للشراء، و 69.63 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 160.46 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و161.53 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.

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