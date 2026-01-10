إعلان

البنك المركزي يعتزم إصدار أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه غدا

كتب : منال المصري

12:16 م 10/01/2026

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

يسعى البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، إلى إصدار أذون خزانة محلية ذات أجل 3 و9 أشهر بقيمة 75 مليار جنيه غدا الأحد بهدف جمع سيولة لسد عجز الموازنة، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

أذون الخزانة تعد إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل التي تستخدمها وزارة المالية للاقتراض من السوق المحلية لجمع سيولة لسد نفقاتها بسبب عجز الموازنة.

الخميس الماضي باع البنك المركزي المصري أذون خزانة محلية أجل 6 أشهر "182 يوما" وسنة "364 يوما" بنحو 197 مليار جنيه بأكثر من 88% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 105 مليارات جنيه.

بحسب بيانات البنك المركزي، فإن متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 6 أشهر تراجع بشكل طفيف إلى نحو 25.34% مقابل نحو 25.46% بالعطاء السابق.

وفي نفس العطاء تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل سنة إلى نحو 24.38% مقابل نحو 24.49% بالعطاء السابق.

تخطت طلبات شراء المستثمرين في العطاء الأخير نحو 334 مليار جنيه بسعر فائدة وصل أقصاه إلى 29% على أذون 6 أشهر و30% على أذون السنة.

ساهم تدفق أموال المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية في تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الأسبوع الماضي بنحو 41 قرشا، كما دفع المالية إلى قبول كميات كبيرة من الطلبات.

البنك المركزي المصري وزارة المالية أذون خزانة عجز الموازنة

