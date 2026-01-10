مصر تسدد 2.71 مليار دولار لصندوق النقد خلال 2026

كتبت- منال المصري:

تلتزم مصر ممثلة في البنك المركزي المصري بسداد نحو 2.71 مليار دولار مستحقات حان أجلها لصندوق النقد الدولي (أقساط وفوائد قروض) خلال 2026 على أكثر من شريحة.

ووفق بيانات منشورة على موقع الصندوق، تضمن هذه الالتزامات سداد مصر نحو 267 مليون دولار خلال شهر فبراير الحالي على 5 شرائح- تم احتساب كل دولار بـ(0.732722) من وحدة "SDR" عملة الصندوق.

بخلاف القرض الحالي، حصلت مصر على مدار آخر 10 سنوات على قروض بنحو 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتمويل برامج لدعم الاقتصاد المصري.

تضمنت هذه القروض 12 مليار دولار من نوفمبر 2016 حتى قبل نهاية 2019 لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي والقضاء على الدولرة وتوحيد سعر الصرف.

وفي 2020 حصلت مصر على نحو 8 مليارات دولار تضمن تمويل سريع وتسهيلات ائتمانية، لتمكين الحكومة المصرية من مواجهة التبعات السلبية لفيروس كورونا.

على مدار السنوات الماضية تلتزم مصر بسداد كافة التزاماتها الخارجية ولم تتخلف مرة عن سداد أي أقساط ومدفوعات دين.

القرض الحالي

منذ ديسمبر 2022 يدعم صندوق النقد الدولي تمويل برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 8 مليارات دولار بهدف إصلاح اختلالات اقتصادية ووضعه على الطريق الصحيح.

نجح البرنامج الحالي في تحقيق مصر عددا من الأهداف منها توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، كبح جماح التضخم.

وتعمل مصر حاليا على سرعة استكمال بعض الإجراءات منها سرعة التخارج من حصص مملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص لتخفيف الأعباء الواقعة على كاهل الدولة وخفض الدين العام.

تسلمت مصر نحو 3.3 مليار دولار من قرض الصندوق الحالي على 5 دفعات بعد اعتماد 4 مراجعات للبرنامج.

وتترقب مصر حاليا موافقة صندوق النقد الدولي على مستوى المجلس التنفيذي لاعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة تمهيدا لصرف 2.5 مليار دولار من القرض.