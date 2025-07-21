كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والأسمنت، والبطاطس، والدقيق، والزيت، خلال تعاملات اليوم الاثنين 21-7-2025، بينما ارتفعت أسعار البيض، والسمك البلطي، والكابوريا، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي والكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الدقيق والزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين