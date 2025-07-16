البورصة تحقق مكاسب تصل لـ 48 مليار جنيه خلال أول أسبوعين من يوليو

كتبت- أمنية عاصم:

حقق رأسمال المال السوقي مكاسب بنحو 48 مليار جنيه خلال أول أسبوعين من شهر يوليو من 2.345 تريليون جنيه سعر الفتح ببداية الشهر الحالي إلى 2.393 تريليون جنيه سعر الإغلاق بنهاية جلسة 15 يوليو 2025.

افتتح المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 عند مستوى 32857 نقطة بداية الشهر الحالي ليغلق بنهاية جلسة 15 يوليو عند مستوى 33934 نقطة بارتفاع بنسبة 3.2 % أى بما يعادل 1077 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة من عند مستوى 9967 نقطة ببداية الشهر الحالي لـمستوي 10166 نقطة بنهاية جلسة 15 يوليو بنسبة صعود 1.9% أى ما يعادل 199 نقطة.

وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا من مستوى 13477 نقطة ببداية الشهر الحالي ليصل لمستوى 13780 نقطة بنهاية جلسة 15 يوليو 2025 بنسبة صعود 2.2% أى ما يعادل 303 نقطة.

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