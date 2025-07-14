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الصرف بالزيادة الجديدة غدا.. كيف تستعلم عن تكافل وكرامة بالرقم القومي؟

12:12 م الإثنين 14 يوليو 2025

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

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كتبت- دينا خالد:

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين من برنامج معاش تكافل وكرامة الاستعلام عنه بالرقم القومي، من خلال زيارة موقعها الإلكتروني.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو لعدد 4.7 مليون أسرة، غدا الثلاثاء بالزيادة الجديدة .

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من برنامج للدعم النقدي منها معاش "تكافل وكرامة"، والذي يتيح الدعم المشروط للفئات المستحقة من الأسرة والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب.

وتصرف وزارة التضامن مبالغ شهرية من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للمستفيدين يوم 15 من كل شهر وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل دوري.

مصراوي يقدم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي.

1- زيار الموقع الإلكتروني للوزارة من هنا

2. اختر أيقونة "الاستعلام عن نتيجتك" الموجودة أعلى يسار الصفحة.

3. أدخل الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة في الجزء المخصص له.

4. ثم الضغط على زر "استعلام".

ويتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي، وفق البيان.

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الدكتورة مايا مرسي تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة
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