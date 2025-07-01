رئيسة هيئة البريد تستقبل نظيرها بكوت ديفوار لبحث التعاون المشترك

كتبت- آية محمد:

استقبلت اليوم داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، "إيزاك نامبا ياو"، المدير التنفيذي لبريد كوت ديفوار، بمقر البريد المصري بالقرية الذكية، بحضور نرمين حسن رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة في ظل ترشح "نامبا ياو"، لمنصب نائب المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي للدورة 2026–2029، إلى جانب ترشح كوت ديفوار لعضوية مجلس الاستثمار البريدي، وترشح مصر لعضوية كل من مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي للاتحاد خلال الدورة نفسها.

وقالت داليا، إن الدولة المصرية تحرص دائمًا على تعزيز علاقات التعاون مع الأشقاء الأفارقة، مشيدة بالدور المحوري الذي تقوم به كوت ديفوار على مستوى القارة الإفريقية عامة، ومنطقة غرب إفريقيا بشكل خاص.

وأكدت داليا، على دعم البريد المصري لترشح "إيزاك نامبا ياو"، المدير التنفيذي لبريد كوت ديفوار، لمنصب نائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي للدورة 2026–2029، مشيرة إلى أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في هذا الإطار، كما اتفق الجانبان على تبادل الدعم لعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي للاتحاد خلال الدورة المقبلة، وذلك في الانتخابات المقرر عقدها خلال المؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، الذي تستضيفه مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2025.

وأوضحت داليا، أن البريد المصري حريص على تعزيز أوجه التعاون مع جميع الدول الإفريقية بما يسهم في تمكين المؤسسات البريدية من دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا، مؤكدة على استمرار تقديم الدعم الفني والتقني لبريد كوت ديفوار للمساهمة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة من خلال منافذ البريد الإيفواري لإحداث نقلة نوعية في أداء تقديم الخدمات والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتبادل التجاري المنشود بين دول القارة، بما يتواكب مع ما تشهده المؤسسات البريدية على مستوى العالم من تطور.