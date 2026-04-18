

أعلن رئيس البرلمان الإيراني مواقف تصعيدية بشأن الملاحة الدولية، حيث هدد بإغلاق مضيق هرمز في حال استمرار الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على حركة التجارة العالمية.

رئيس البرلمان الإيراني يهدد بإغلاق مضيق هرمز

وأكد أن عبور السفن في مضيق هرمز لن يكون مفتوحًا كما هو معتاد، بل سيخضع للمسارات التي تحددها إيران، ما يعكس توجهًا نحو فرض قيود مباشرة على أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وأشار إلى أن هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، وسط مخاوف دولية من تداعيات أي تصعيد محتمل على إمدادات الطاقة العالمية وحركة الشحن البحري.

وجاءت هذه التصريحات وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.