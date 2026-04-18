إعلان

رئيس البرلمان الإيراني يهدد بإغلاق مضيق هرمز حال استمرار الحصار الأمريكي

كتب : مصراوي

01:22 ص 18/04/2026

رئيس البرلمان الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أعلن رئيس البرلمان الإيراني مواقف تصعيدية بشأن الملاحة الدولية، حيث هدد بإغلاق مضيق هرمز في حال استمرار الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على حركة التجارة العالمية.

وأكد أن عبور السفن في مضيق هرمز لن يكون مفتوحًا كما هو معتاد، بل سيخضع للمسارات التي تحددها إيران، ما يعكس توجهًا نحو فرض قيود مباشرة على أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وأشار إلى أن هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، وسط مخاوف دولية من تداعيات أي تصعيد محتمل على إمدادات الطاقة العالمية وحركة الشحن البحري.

وجاءت هذه التصريحات وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نشرة التوك شو| مخزون استراتيجي مطمئن من السلع.. وتداعيات إعادة فتح مضيق
أخبار مصر

نشرة التوك شو| مخزون استراتيجي مطمئن من السلع.. وتداعيات إعادة فتح مضيق
مصادر تكشف استعداد الصين لتسلم اليورانيوم عالي التخصيب من إيران
شئون عربية و دولية

مصادر تكشف استعداد الصين لتسلم اليورانيوم عالي التخصيب من إيران
رئيس البرلمان الإيراني يهدد بإغلاق مضيق هرمز حال استمرار الحصار الأمريكي
شئون عربية و دولية

رئيس البرلمان الإيراني يهدد بإغلاق مضيق هرمز حال استمرار الحصار الأمريكي
غرامات تصل لـ100 ألف ريال وترحيل.. السعودية تشدد عقوبات الحج 2026
أخبار مصر

غرامات تصل لـ100 ألف ريال وترحيل.. السعودية تشدد عقوبات الحج 2026
استشاري تغذية يحذر من السمنة بعد الأربعين: تفتح باب الأمراض المزمنة
نصائح طبية

استشاري تغذية يحذر من السمنة بعد الأربعين: تفتح باب الأمراض المزمنة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيران: نقل اليورانيوم المخصب إلى أمريكا غير مطروح بأي شكل