قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سيد مشاغب و5 متهمين آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإثارة الشغب وتعطيل حركة المرور وترويع المواطنين بمنطقة بولاق الدكرور.

حبس سيد مشاغب و5 آخرين 4 أيام بتهمة إثارة الشغب

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تجمعات لعشرات الأشخاص وإشعال ألعاب نارية وطلقات شماريخ بشكل مكثف، ما تسبب في حالة من الفوضى بالشارع.



وتبين من التحريات أن تلك التجمعات جاءت احتفالًا بالإفراج عن أحد العناصر المرتبطة بروابط رياضية غير شرعية، قبل أن تتحول إلى أعمال شغب وقطع للطريق.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 من المتورطين، ومن بينهم المتهم الرئيسي، وجميعهم لهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.