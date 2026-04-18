إعلان

قرار من النيابة بشأن سيد مشاغب و5 آخرين بتهمة إثارة الشغب ببولاق

كتب : صابر المحلاوي

12:06 ص 18/04/2026

الواقعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سيد مشاغب و5 متهمين آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإثارة الشغب وتعطيل حركة المرور وترويع المواطنين بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تجمعات لعشرات الأشخاص وإشعال ألعاب نارية وطلقات شماريخ بشكل مكثف، ما تسبب في حالة من الفوضى بالشارع.

وتبين من التحريات أن تلك التجمعات جاءت احتفالًا بالإفراج عن أحد العناصر المرتبطة بروابط رياضية غير شرعية، قبل أن تتحول إلى أعمال شغب وقطع للطريق.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 من المتورطين، ومن بينهم المتهم الرئيسي، وجميعهم لهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيران: نقل اليورانيوم المخصب إلى أمريكا غير مطروح بأي شكل