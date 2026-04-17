علق المخرج أمير رمسيس على تعرض النجمة يسرا لموقف محرج من قبل النجم عمرو دياب خلال حضورهما حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي الذي أقيم مساء أمس الخميس بحضور نخبة من ألمع النجوم.

وبدأ الموقف عندما رحب "الهضبة" بالنجمة يسرا على المسرح، لتقوم يسرا بعدها الإشادة بالفنان عمرو دياب، وقبل أن تكمل جملتها قام عمرو دياب بتجاهلها ونزع المايك من يدها، وقام بالترحيب بالمنتج محمد السعدي.

أعاد أمير رمسيس نشر مقطع الفيديو من كواليس حفل الزفاف عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "عمرو دياب: يلا مش عايزين يسرا هنا بصوت أشرف عبد الباقي في السادة الأفاضل، وذهب الاتيكيت إلى الجحيم".

عمرو دياب يؤجل حفل دبي ويستعد لحفل تركيا

كشفت الصفحة الرسمية للنجم عمرو دياب على انستجرام عن تأجيل حفله الغنائي في دبي الذي كان من المقرر إقامته يوم 4 أبريل الجاري، على أن يتم الإعلان عن موعد الحفل الجديد خلال الفترة المقبلة.

كما يستعد عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا في تركيا لأول مرة يوم 2 أغسطس المقبل.

وسيقدم "الهضبة" باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه من مختلف أنحاء الوطن العربي.

آخر مشاركات أمير رمسيس على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات أمير رمسيس على شاشة السينما بفيلم "أنف وثلاث عيون" عام 2023.

تدور الأحداث حول الدكتور (هاشم) جراح التجميل ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، وعلى مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما، أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة (روبا)، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.

وشارك ببطولة الفيلم كل من ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل، وهي رواية للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار وائل حمدي، إخراج أمير رمسيس.

