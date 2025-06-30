ما قصة المشتري الجديد لشركة "تيك توك" الذي تحدث عنه ترامب؟

كتبت- سلمى سمير:

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك مجموعة من "الأشخاص الأثرياء جدًا" تستعد لشراء تطبيق "تيك توك"، وذلك في ظل استمرار التأجيلات الحكومية لتنفيذ قرار حظر التطبيق الصيني داخل الولايات المتحدة.

وفي مقابلة بثتها قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، ضمن برنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" الذي تقدمه ماريا بارتيرومو، قال ترامب: "أعتقد أنني سأحتاج إلى موافقة الصين، وأظن أن الرئيس شي جين بينج سيوافق على ذلك"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن الصفقة أو المشترين المحتملين.

وأضاف الرئيس الجمهوري، الذي لم يحدد هوية الجهة التي ستشتري التطبيق، "سأكشف عن التفاصيل خلال أسبوعين تقريبًا"، بينما لم تصدر شركة "تيك توك" أي تعليق فوري على هذه التصريحات، وفقًا لما نقلته مجلة "فوربس" الأمريكية.

خلفية تشريعية وقانونية

وكان الكونجرس الأمريكي قد أقر في مارس 2024 قانون "حماية الأمريكيين من التطبيقات التي تسيطر عليها قوى أجنبية معادية"، والذي يلزم شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتيك توك ببيع التطبيق لشركة أمريكية، وإلا فسيتم حظره من العمل داخل الولايات المتحدة.

وقد وقع الرئيس السابق جو بايدن القانون رسميًا على القرار في أبريل من العام الماضي، غير أن "بايت دانس" سارعت بالطعن عليه أمام القضاء الأمريكي فور صدوره، إلا أن تم حظر التطبيق سابقًا على أجهزة الحكومة الفيدرالية بسبب المخاوف الأمنية، وعلى الأجهزة الرسمية في العديد من الولايات.

ورغم تأييد المحكمة العليا قرار الحظر في يناير الماضي، فإن إدارة ترامب أصدرت ثلاثة أوامر تنفيذية لتأجيل تطبيق الحظر، كان آخرها في 17 يونيو الجاري، ما أفسح المجال أمام احتمالات التوصل إلى صفقة استحواذ.

صفقات محتملة

وحتى الآن، لم يتضح بعد السعر النهائي الذي قد توافق "بايت دانس" على بيع "تيك توك" به. وتشير تقديرات مختلفة بحسب "فوربس" إلى أن قيمة التطبيق قد تصل إلى نحو 300 مليار دولار، ويستخدمه نحو 170 مليون شخص داخل الولايات المتحدة وحدها، وفقًا لبيانات الشركة.

وقد طُرحت أسماء عدد من المستثمرين المحتملين خلال الفترة الماضية، من بينهم شركات تكنولوجيا كبرى مثل "مايكروسوفت" و"أوراكل"، بالإضافة إلى رجال أعمال بارزين مثل فرانك ماكورت، المالك السابق لفريق لوس أنجلوس دودجرز، وبوبي كوتيك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أكتيفيجن بليزارد". كما عبر وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيف منوتشين عن اهتمامه بتشكيل تحالف من المليارديرات للاستحواذ على التطبيق منذ صدور قرار الحظر.

وكان ترامب قد حاول سابقًا، خلال ولايته الأولى، حظر "تيك توك" عبر أمر تنفيذي بدعوى المخاطر الأمنية. لكن حملته الانتخابية لعام 2024 تبنت التطبيق بشكل غير مسبوق في محاولة لاستقطاب الشباب، ما يعكس تحولًا لافتًا في موقفه تجاه المنصة الصينية.