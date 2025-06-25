قطر في الصدارة.. اللون الأخضر يكسو بورصات الخليج خلال التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت البورصات الخليجية لليوم الثاني على التوالي- بعد إعلان الهدنة- ارتفاعًا لمؤشرتها الرئيسي بالختام، باستثناء بورصة مسقط – لسلطنة عُمان.

وتصدرت بورصة قطر الصعود، وجاءت الهدنة بعدما تصاعد حدة التوترات وزادت الاحتمالات حول انزلاق المنطقة في حرب إقليمية شاملة.

ويذكر أن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "دخل حيز التنفيذ الآن"، ودعا الجانبين إلى عدم انتهاك.

البورصات الخليجية تغلق على صعود

وحققت بورصة قطر، ارتفاعًا لمؤشرها العام بنسبة 1.06% أى ما يعادل 111.65 نقطة ليسجل مستوى 10643 نقطة بإغلاقات تداولات جلسة اليوم.

وصعد المؤشر العام للبورصة السعودية "تاسي" بختام تداولات جلسة اليوم بنحو 0.09% أي بما يعادل 9.70 نقطة ليصل إلى مستوى 10973 نقطة.

وسجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت ارتفاعًا بنحو 0.67 % أى ما يعادل 59.25 نقطة ليستقر عند مستوى 8963 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

وارتفع مؤشر بورصة البحرين العام بنسبة 0.47 % أى ما يعادل 8.99 نقطة ليسجل مستوى 1921 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

وعلى نطاق الأسواق الإماراتيه، سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعًا بنحو 0.36% عند مستوى 5613 نقطة، فيما سجلت بورصة أبوظبي صعودًا لمؤشرها الرئيسي بنسبة 0.16% عند مستوى 9811 نقطة، وجاء بإغلاقات جلسة اليوم.

وانخفضت مؤشر بورصة مسقط " 30 " بنسبة 0.59% أى ما يعادل 26.61 نقطة ليستقر عند مستوى 4513 نقطة بإغلاقات جلسة اليوم.

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