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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 25 يونيو 2025

03:13 م الأربعاء 25 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:


يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 5386 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5324 جنيهًا.


وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4712 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4039 جنيهًا.


وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37702 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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