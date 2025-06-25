وزير الري يبحث مقترح إنشاء "جامعة الغذاء" لتأهيل كوادر متخصصة

كتب – عمرو صالح:

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، الدكتورة رشا شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم، لبحث مقترح إنشاء "جامعة الغذاء" بالتعاون مع وزارات الزراعة، والتعليم العالي، والري، من خلال الصندوق.

مقترح يهدف لتأهيل الكوادر في مجالات الغذاء والمياه

استعرضت الدكتورة رشا شرف خلال اللقاء تفاصيل المشروع، مشيرة إلى أن "جامعة الغذاء" تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية في مجالات الزراعة الذكية، وإدارة المياه، والإنتاج الحيواني، والصناعات الغذائية، والميكنة المتطورة، بالشراكة مع جامعات عالمية، ووفق معايير أوروبية ودولية.

كما أشارت إلى أن الجامعة ستعتمد على شراكات حقيقية مع كبرى المنتجين والمصنعين محليًا وإقليميًا، بما يسهم في رفع معدلات التوظيف وتحقيق عوائد اقتصادية مباشرة.

سويلم: دراسة احتياجات سوق العمل لتحديد البرامج التعليمية

من جانبه، ثمّن الدكتور سويلم المقترح، مؤكداً ضرورة إعداد دراسات تفصيلية قبل إطلاق المشروع، مع دراسة دقيقة لاحتياجات سوق العمل، بهدف تحديد البرامج الدراسية والأنشطة المرتبطة بها.

وأوضح أن الجامعة يمكن أن تقدم مناهج متخصصة في الري والصرف، وتقنيات الري الذكي، وإدارة المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وصيانة محطات المعالجة والرفع، ما يجعلها رافدًا نوعيًا في دعم قطاع المياه.

كوادر فنية مدربة لإدارة المنظومة المائية بكفاءة عالية

وأضاف الوزير أن "جامعة الغذاء" ستكون أداة هامة لإعداد كوادر فنية متخصصة قادرة على إدارة المنظومة المائية بكفاءة، ضمن منظومة الري المصرية 2.0، بالاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية.

وأكد حرص الوزارة على تعزيز البحث العلمي، ودعم شباب المهندسين، وخلق بيئة محفزة للابتكار، ما يعزز تطوير القطاع المائي، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني بمشروعات معرفية وابتكارية.