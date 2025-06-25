كتبت- دينا كرم:



انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 25-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3117 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4007 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4675 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5343 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37400 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 53430 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166167 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 267150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.22% إلى نحو 3331 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.