كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 95 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الثلاثاء 24-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

وجاء ذلك بعد أن خسر الذهب نحو 20 جنيهًا في التعاملات الصباحية ليصل إجمالي خسائره نحو 115 جنيهًا حتى الآن.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3140 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4037 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4710 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5382 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37680 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 53820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 167380 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 269100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.42% إلى نحو 3320 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.