كتبت- دينا كرم:



ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين 23-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3223 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4144 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4835 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5526 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38320 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 55260 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 171858 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 276300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.37 % إلى نحو 3355 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





