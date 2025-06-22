كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الأحد 22-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

وكان سعر الذهب ارتفع في بداية التعاملات بنحو 10 جنيهات، ليصل إجمالي الارتفاعات التي حققها حتى الآن 25 جنيهًا.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3203 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4118 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4805 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5491 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38440 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54910 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 170770 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 274550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.07 % إلى نحو 3368 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.