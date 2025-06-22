كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والخيار، والبرتقال، خلال تعاملات اليوم الأحد 22-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و6 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و8.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيًها، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 و 5 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و8 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 24 و32 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 و30 جنيهًا.