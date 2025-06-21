البترول: استقرار إمدادات الغاز ولا تخفيف للأحمال صيفًا

كتبت- داليا الظنيني:

أكد معتز عاطف، وكيل أول وزارة البترول والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مصر لن تواجه أزمة انقطاع الكهرباء هذا الصيف بفضل الاستعدادات المبكرة لتأمين إمدادات الغاز.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، قال عاطف إن الوزارة بدأت منذ أشهر في خطة لتأمين الاحتياجات البترولية من خلال استقدام ثلاث سفن تغييز، وليس بسبب التوترات الإقليمية الحالية.

وأضاف أن هذه السفن، التي تختلف في خصائصها، تم التعاقد عليها لتغطية احتياجات الصيف، مع التعاقد على 60 شحنة غاز لضمان الاستقرار طوال الموسم.

وأوضح أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز لتقليل الفجوة بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يزيد من أحمال الكهرباء.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تركيب ذراعي تحميل وخطوط لنقل الغاز إلى الشبكة القومية، مع تنويع مصادر الاستيراد لضمان تدفق الغاز المسال.

وأكد عاطف أن ثلاث سفن تغييز متواجدة حاليًا في مصر، فيما اقتربت السفينة الرابعة من الوصول، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستمنع تكرار أزمة انقطاع الكهرباء التي شهدها الصيف الماضي.

وأضاف أن الوزارة حصلت على أفضل العروض لتأمين هذه السفن، مما يعكس كفاءة التخطيط والتنفيذ.

وأوضح أن الجهود المبذولة تشمل تعزيز البنية التحتية لنقل الغاز وتحسين الإنتاج المحلي، مما يساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأشار إلى أن هذه الخطوات الاستباقية جاءت نتيجة دراسة دقيقة لتجنب أي اضطرابات في الإمدادات، خاصة في ظل التحديات الإقليمية.

وأكد أن وزارة البترول ملتزمة بتوفير الطاقة بشكل مستدام، معربًا عن ثقته في قدرة الخطة الحالية على مواجهة أي تحديات محتملة خلال الصيف.