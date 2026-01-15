إعلان

موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الأربعاء 15 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

05:00 ص 15/01/2026

مواقيت الصلاة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 15 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الأربعاء 15 يناير، في تمام الساعة 12.04 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 15 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.04 م

العصر 2:58 م

المغرب 5.17 م

العشاء 6:39 م

عن سعد بن أَبي وقاصٍ -رضي الله عنه -قَالَ: «جَاءَ أعْرَابيٌّ إِلَى رَسولِ اللهِ - ﷺ- فَقَالَ: عَلِّمْنِي كَلاَمًا أقُولُهُ. قَالَ: «قُلْ: لاَ إلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، اللهُ أكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ للهِ كَثيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَالِمينَ، وَلاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ» قَالَ: فهؤُلاءِ لِرَبِّي، فَمَا لِي؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي» رواه مسلم.

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي علىٰ دينك، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار؛ اللهم إني أسألك الهدىٰ والتقىٰ والعفاف والغنىٰ؛ اللهم أعني علىٰ ذكرك وشكرك وحسن عبادتك .

اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا، ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الهيئة العامة للمساحة موعد أذان وصلاة الظهر مواقيت الصلاة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
شئون عربية و دولية

ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
"بعد ظهورها في مباراة نيجيريا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ياسين
مصراوي ستوري

"بعد ظهورها في مباراة نيجيريا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ياسين
كيف يحافظ دماغك على أدائه المثالي؟
نصائح طبية

كيف يحافظ دماغك على أدائه المثالي؟
تحليق طائرات نحو طهران بعد رفع الحظر الجوي الإيراني- صور
شئون عربية و دولية

تحليق طائرات نحو طهران بعد رفع الحظر الجوي الإيراني- صور

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان