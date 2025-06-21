كتبت- دينا كرم:



استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية السبت 21-6-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.



سعر الذهب اللحظي



استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3186 جنيها للجرام.



وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4097 جنيهًا للجرام.



ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4780 جنيها للجرام.



واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5462 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38240 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54620 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 169868 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 273100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.07 % إلى نحو 3368 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

