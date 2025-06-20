مباحثات بين وزيرا الاتصالات والصناعة الإيطالى في مجال الذكاء الاصطناعي

كتبت- آية محمد:

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بـ"أدولفو أورسو" وزير الأعمال والصناعة الإيطالي في العاصمة الإيطالية روما، وتناول اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وشهد اللقاء استعراض أبرز التطورات في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كل من مصر وإيطاليا؛ كما تم الإشارة إلى المباحثات التي بدأت بين الجانبين خلال زيارة وزير الأعمال والصناعة الإيطالى إلى مصر في أبريل 2024 والتي استهدفت وضع أسس للتعاون البناء بين مصر وإيطاليا في مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية ذات الصلة به.

وخلال اللقاء؛ أوضح طلعت أبرز محاور عمل ومستهدفات النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن عدة محاور تستهدف بناء القدرات الرقمية وحوكمة الذكاء الاصطناعي وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

من جانبه، أشار وزير الأعمال والصناعة الإيطالى إلى جهود إيطاليا في دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما استعرض ملامح المبادرة التي أطلقتها إيطاليا خلال رئاستها لمجموعة الدول السبع (G7) لعام 2024 والخاصة بإنشاء مركز للذكاء الاصطناعى من أجل التنمية المستدامة والذي يهدف إلى دعم جهود استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية بالقارة الأفريقية.

وأشار طلعت إلى أن محاور عمل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تتوافق مع المبادرة الإيطالية لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة.

كما أعرب عن ترحيبه بالتعاون مع المركز في ضوء جهود مصر لتعزيز التعاون الاقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي على المستويين العربى والافريقي وهي الجهود التى أثمرت عن اطلاق الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي واستراتيجية الذكاء الاصطناعب القارية للاتحاد الأفريقي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التى يقوم بها اعمرو طلعت إلى إيطاليا تلبية للدعوة المقدمة من وزير الأعمال والصناعة الإيطالي.

وقد عقد خلال الزيارة عددًا من اللقاءات مع مسؤولي شركات ومؤسسات إيطالية بهدف تعزيز التعاون وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.