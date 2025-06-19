34 مليار جنيه خسائر.. هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 1.91% عند مستوى 30248 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.01%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.81%.

وسجل رأسمال السوقي خسائر تصل لـ 34 مليار جنيه بختام جلسة اليوم، ليسجل 2.149 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.183 تريليون جنيه سعر الفتح.

وعلى نطاق أسهم الشركات المدرجة، ارتفع نحو 24 سهم شركة بينما انخفض نحو 161 سهم فيما لم يتغير نحو 29 سهم شركة.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 751.43 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 748.56 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 2.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.37% عند مستوى 30838 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.