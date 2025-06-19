وزير البترول يتفقد تجهيز سفينة التغييز الجديدة لربطها بميناء السخنة

كتبت- دينا كرم:

أجرى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بميناء العين السخنة، تابع خلالها أعمال تجهيز سفينة التغييز "ENERGOS ESKIMO"، تمهيدًا لتحركها وربطها على رصيف ميناء سوميد بالسخنة، ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لزيادة مرونة الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

ووفق بيان الوزارة اليوم، تمثل السفينة الجديدة ثالث وحدات التغييز التي تعتمد عليها الوزارة ضمن منظومة متكاملة لتأمين إمدادات الغاز، خاصة لمحطات توليد الكهرباء والقطاعات الحيوية، وذلك عبر استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد، وإعادة تغييزه وضخه في الشبكة القومية، بما يسهم في تنويع مصادر الإمداد وتحقيق الاستدامة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

واطلع الوزير على موقف تقدم الأعمال الفنية والتعديلات الخاصة بالسفينة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، ووجّه بالإسراع في إنهاء التجهيزات الفنية اللازمة، تمهيدًا لربط وحدة التغييز الجديدة بالميناء خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يدعم قدرات المنظومة الوطنية للغاز الطبيعي المسال، ويعزز تأمين الوقود بشكل آمن ومستدام.

وشدد المهندس كريم بدوي على ضرورة الالتزام الكامل بكافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة والكفاءة.