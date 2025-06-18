خطوات فتح "حساب مؤسسات" في شركات المحمول

كتبت- آية محمد:

في ظل اعتماد الشركات والمؤسسات على خدمات الاتصال بشكل متزايد لإدارة أعمالها اليومية، أصبح فتح "حساب شركات" لدى شركات المحمول خطوة ضرورية لتنظيم وإدارة خطوط الاتصال الخاصة بالعاملين بسهولة.

ويتيح حساب الشركات للجهات المختلفة إمكانية الحصول على عدد من الخطوط بتعاقد واحد، مع وجود مفوض رسمي مسؤول عن إدارتها والتعامل مع شركة المحمول.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية الخطوات والمستندات المطلوبة لفتح "حساب شركات" لدى أي من شركات المحمول:

1- تقديم صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للأنشطة التجارية أو تعهد كتابي موثق ومختوم من الجهات غير التجارية.

2- تقديم إقرار كتابي موثق ومختوم من الجهة المتقدمة باسم مفوض عنها للتعامل مع شركة المحمول ورقمه القومي، ويكون المفوض هو الشخص المسئول عن كافة خطوط الحساب.

وفي حال تغييره، يجب إخطار شركة المحمول ببيانات المفوض الجديد وإعادة تقديم الإقرار.

3- لتعاقد المصريين على حساب شركات، يجب تقديم صورة ضوئية ملونة من الرقم القومي الساري للمفوض عن الشركة، أو جواز السفر ومستند الإقامة الساريين إذا كان المفوض أجنبيًا.

ويجب تسجيل بيانات المستخدم الفعلي لكل خط من الخطوط المدرجة ضمن حساب الشركات.

ويتولى المفوض عن الشركة أو الجهة الطالبة توقيع عقد يتضمن بند بالتزام الجهة التي يتبع لها المفوض بتحديث بيانات الخطوط في حالة تغيير بيانات المستخدمين الفعليين "العاملين بالشركة أو الجهة" للخطوط التابعة للجهة.

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