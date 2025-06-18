سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 18 يونيو 2025

كتبت- آية محمد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 5482 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5547 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4853 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4160 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 38824 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.